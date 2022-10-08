Söğütlü Kaymakamı Gün'ün başkanlığında mahalle istişare toplantısı yapıldı

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SAKARYA (AA) - Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün'ün başkanlığında düzenlenen mahalle toplantılarının 7'ncisi gerçekleştirildi.

Tokmaklıdere Mahallesi'ndeki buluşmaya, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, İlçe Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cihan Çakırsoy, kaymakamlık daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Mahalle muhtarı Hamdi Ölmez'in ev sahipliğindeki toplantıda Kaymakam Gün, her ay bir mahallede daire müdürleriyle muhtarların ve vatandaşların istek ve taleplerini değerlendirdiklerini belirtti.

Özten de toplantıların düzenlenmesinden memnun olduklarını dile getirerek, toplantıların devam edeceğini kaydetti.

Toplantının ardından mahalle sakini kadınların hazırladığı börekler ikram edildi.



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