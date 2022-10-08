Taraklı'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Tarihi Yunuspaşa Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelen vatandaşlar, yatsı namazının ardından okunan mevlit ve ilahileri dinledi.

Daha sonra sandukadan çıkarılan 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, havlu içinde dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirildi.

Cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i ziyaret için sıra oluşturan cemaat, salavat getirip dua etti.

Ziyaret sonrasında cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.



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