SATSO'da meclis başkanlığına Erdem Ercan seçildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) meclis başkanlığına Erdem Ercan seçildi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, yenilenen meclis bir araya gelerek meclis başkanlığı ve meclis organ seçimlerini gerçekleştirdi.

SATSO Meclis Salonu'ndaki seçimler öncesi konuşan başkan adayları birlik beraberlik mesajları verdi.

Necmettin Kırık ve Mehmet Cem Demircoğlu ile aday olarak seçime giren Ercan, 94 meclis üyesinin 39'unun oyunu alarak meclis başkanlığına seçildi.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Ercan, teveccüh gösteren tüm üyelere teşekkür ederek, "Görev süremiz boyunca meclisimizle beraberlik içerisinde, ilimiz ve üyelerimiz için çalışacağız." ifadesini kullandı.





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