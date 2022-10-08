Acarlar Longozu'nun turizm destinasyonu genişletilecek

SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan Sakarya'daki Acarlar Longozu'nun Kaynarca ilçesi tarafında kalan kısmı da yapılacak tesis, kuş gözetleme kuleleri, gezinti yolları ve kano gezileriyle turizme kazandırılacak.

Dünyanın en büyük subasar ormanlarından biri kabul edilen longoz, göç yolunda olması nedeniyle alaca balıkçıl, kaşıkçı, çeltikçi, karabatak, bahri, pakta, altıngöz, kadife ördek ve sülün gibi 200'e yakın yerli ve göçmen kuşla çeşitli balıklara ev sahipliği yapıyor.

Beyaz nilüferleri, göl soğanı ve su menekşesi gibi endemik bitkileri, piknik alanları ve konaklama imkanlarıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan longoz, Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan 24 kilometrekarelik bir alana sahip.

Karasu kesimindeki turizm hareketliliğinin longozun büyük bölümünün bulunduğu Kaynarca'da da artırılması amacıyla harekete geçen Kaynarca Belediyesi, bölgeye tesis, kuş gözetleme kuleleri ve gezinti yolları inşa edecek.

Kano gezilerinin de yapılacağı bölgenin Karasu bölgesindeki gibi turist çekmesine yönelik çalışma yürütülüyor.

- "Önümüzdeki süreçte longozumuz vatandaşımızın hizmetine sunulacak"

Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, AA muhabirine, Acarlar Longozu'nun büyük kısmının Kaynarca sınırı içinde yer aldığını söyledi.

Longozun Karasu bölgesinde yer alan turistik tesislerin bir kısmının restorasyon sonrası faaliyete geçtiğini, bir kısmının da yapılacağını anlatan Kefli, "Kaynarca bölgemizde de planlamalarımızı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte burada da longozumuz güzel şekilde halkımızın hizmetine sunulacak. Geçtiğimiz yıllar yollarla ilgili çalışmalar yaptık. Büyükşehir Belediyemiz de bitişikteki Melen Projesi Botanik Bahçesi'ni longozla entegre olacak şekilde faaliyete geçirdi." dedi.

Kefli, burada yapılacak tesislerin doğal ve ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde planlandığını belirterek, bölgede daha çok kano şeklinde kayıklar ve kuş gözetleme kuleleri, longozun yakınında gözetleme ve gezi alanları yapılacağını, yeme içme gibi tesislerin longozdan biraz daha uzak olacağını kaydetti.

Longozdaki ağaçların kuruma sorunuyla 15 yıldır mücadele edildiğini, özellikle 3-4 yıldan bu yana yapılan ciddi çalışmalarla canlanmaya başladığını aktaran Kefli, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden heyet incelemelerini yaptı. İnşallah buradaki ağaç varlığını da kurtaracağız, yani bu kuruma sürecinin önüne geçilmiş olacak. Longozu besleyen derelerde kirliliği engellemek için ilçemizin altyapı sıkıntısı vardı, onun için çalışmalar devam ediyor. Longoza bağlı dereler üzerinde kurulu bir fabrikanın arıtması yetersizdi, onlar da uyarı ve cezalar sonrası arıtma yapıyor. Longozu besleyen derelerde 4-5 gölet var. Bu göletlerden yaz döneminde longozdaki canlıların ölmemesi için su salıyoruz, longozu besliyoruz. Önümüzdeki süreçte kuş gözetleme kuleleri, gezinti yolları ve kanolarla longozumuz tüm vatandaşımızın hizmetine sunulmuş olacak."

- "Fotoğrafladık ve çok eğlendik"

Longoza arkadaşlarıyla gelen Tuba Kılıç da Çorum'dan Sakarya'ya okumak için geldiğini belirterek, "Burayı çok merak ediyordum. Suyla dolu bir orman gördük, tekneyle burayı gezdik. Çok güzel hayvanlar, farklı ağaç çeşitleri gördük. Fotoğrafladık ve çok eğlendik." dedi.

İzmir'den Sakarya'ya üniversite okumaya gelen Arda Atlayan da longozda tekne gezintisi yaptıklarını, çeşitli hayvan ve ağaç türlerini görme imkanı bulduklarını dile getirerek, "Doğal, güzel ve gezilebilecek bir yer. Bol bol fotoğraf ve video çektik. Acarlar Longozu büyük bir yer, daha önce orman görmüştüm ama su basan bir orman görmemiştim." diye konuştu.

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