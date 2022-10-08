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Sakarya'dan kısa kısa

AA

Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince gençlerin fikirlerine değer katmak ve şehrin geleceğine yenilikçi fikirlerle yön vermek için başlatılan Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması "Tam Bana Göre Festival"inde ödül kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre, su yönetimi, mimari ile kentsel tasarım, ulaşım, kent hareketliliği, gençlik, spor, kültür, sosyal hizmetler ve dijitalleşme konularında fikirler ürettiği "Gençler Şehrin Geleceğine Yön Veriyor" mottosuyla sürdürülen çalışmada, 89 proje jürinin onayını aldı.

İnternet üzerinden halk oylamasına sunulan proje, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından ödüle layık görüldü. "Tam Bana Göre Festival" programının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye ödülünü verdi.

Festival kapsamında gerçekleştirilen "Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri" ödülünü alan Yüce, kenti gençlerin yarınları için hazırladıklarını, üretmeye ve uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

- Adapazarı Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman arasında iş birliği

Tarımsal faaliyetleri destekleme ve öğrencilerin tarımsal faaliyet alanlarını oluşturabilmeye yönelik Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında iş birliği belgesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Gelecek İçin Tarım" sloganıyla başlatılan projede, pilot okullarda başlatılacak tarım eğitimleri ve uygulama bahçelerini ilişkin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Yazıcı, kurum olarak planlanan çalışmalara destek ve katkı sunacaklarını bildirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş da günümüz şartlarında tarımsal faaliyetlerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerimizde bilinçli üretim ve tüketim konusunda farkındalık oluşması için etkin çalışmalar yapılacak." ifadesini kullandı.

- Kamuda ilk sertifika Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na

İl Sağlık Müdürlüğünün "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı"na katılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu, Sakarya'da bu alanda ilk sertifikayı alan kamu kuruluşu oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program, çalışanların sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite yapmalarını teşvik ederek iş yerinde verimliliği ve üretkenliği artırmayı amaçlıyor.

Kentteki kamu kuruluşlarından ilk başvuru yapan ve gerekli şartları yerine getiren Arif Nihat Asya Yurdu'na, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde sertifikası teslim edildi.

Programa, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yasin Çatalbaş, Arif Nihat Asya Yurt Müdürü Paşa Odabaş katıldı.

- Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu sertifika töreni

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Mesleki Eğitim Akreditasyonu 2021 dönemi işbaşı gözlem ve staj hareketliliklerine katılan öğretmen ve öğrencilere sertifikaları verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erenler Şen Piliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus projelerinde Mesleki Eğitim, Okul Eğitimi ve Yetişkin Eğitimi alanlarında akreditasyon belgesi alan 14 müdürlüğün arasına girerek eğitim stratejisini uluslararası boyuta taşıma fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

Savaşçı, bu çerçevede mesleki eğitim alanında 2021 yılı hareketlilik planlamasında öğretmen ve öğrencilerin İspanya, Çekya ve Romanya'da işbaşı gözlem ve staj hareketliliklerini gerçekleştirdiklerini aktararak, üretimden elde edilen gelirin önemli ölçüde artış gösterdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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