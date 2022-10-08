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Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde "Yeni Nesil Yatırımlar, Çözümler ve Fırsatlar" ele alındı

AA

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde "Yeni Nesil Yatırımlar, Çözümler ve Fırsatlar" ele alındı

SAKARYA (AA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Ülkemize, iş dünyasına değer yaratmaya çalışıyoruz. Bütün derdimiz ülkenin rekabet gücünü artırmak. Bu çalışmalarımıza da devam edeceğiz." dedi.

P&G'nin ana sponsorluğunda Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ) kapsamında Algoritma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgenç'in moderatörlüğünde "Geleceğe Hazırlık: Yeni Nesil Yatırımlar, Çözümler ve Fırsatlar" oturumu gerçekleştirildi.

Turan, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 104 çalışma ve alt çalışma grupları bulunduğunu, 700'e yakın üyeleri olduğunu söyledi.

TÜSİAD'ın ofisleri bulunan ülkeleri sayarak, amaçlarının iş dünyasının sorunlarına çözüm üretmek olduğunu belirten Turan, şöyle devam etti:

"3 bin kişilik bir fikir üretme fabrikası diyoruz biz TÜSİAD'a. Ülkenin sorunlarına çözüm üreten bir sivil toplum örgütüyüz. Geçen sene bildiğiniz gibi 50. yılımızı kutladık. Yeni bir anlayışla geleceği inşa raporunu açıkladık. Türkiye'nin artık önümüzdeki süreçte maddi olmayan varlıklara yatırım yapması gerektiğini söyledik. Köprü yaptık, yol yaptık, havaalanı yaptık, şimdi sürdürülebilir bir şekilde ülkemizin büyüyebilmesi için önce insana, daha sonra bilim, AR-GE ve inovasyona, bir diğeri de kurumlara yatırım yapmamız lazım."

Turan, insani gelişme ve etkinleşmeye yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin "2K" problemi bulunduğunu, bu sorunların katma değer ve kapasite kullanım oranı olduğunu savunan Turan, rakamlarla örnekler verdi.

- "İş dünyasına referans ve bilgi kaynağı oluşturmaya çalışıyoruz"

Turan, nitelikli insan kaynağının nitelikli eğitimle sağlanabileceğini belirterek, "Nitelikli insan kaynağıyla katma değer üretmek zorundayız. Bir de bunları kaybetmememiz lazım. Yani insani gelişme ve etkinleşmeye yatırım yapmazsak, bilimi, teknoloji ve inovasyonu önceliklendirmezsek, ekonomiden demokrasiye kadar her alanda güvenilir ve kapsayıcı kurum ve kuralları yerleştirmezsek, sürdürülebilir büyümeyi Türkiye'nin sağlama şansı yok. Onun için de bilime, insana, kurumlara yatırım yapıp, iş dünyasının önünü açmamız gerekiyor diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin hayallerini hayata geçireceği iklimi Türkiye'de oluşturmanın herkesin görevi olduğunu söyleyen Turan, "Nitelikli insanları çekmeliyiz ki katma değer üretip bununla da ihracat birim fiyatlarımızı veya Türkiye'nin katma değerli ihracatını sağlayalım. TÜSİAD olarak ülkemize, iş dünyasına değer yaratmaya çalışıyoruz. Bütün derdimiz ülkenin rekabet gücünü artırmak. Bu çalışmalarımıza da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Turan, dünyada enerjiyle ilgili yaşananlara da değinerek şunları kaydetti:

"Aslında bizim hedefimiz; tabii hep ekonomik olarak gelişmiş, uluslararası alanda saygın, toplumsal olarak eşitlikçi ve adil, yeşil dönüşümü başarmış çevreci bir Türkiye olmaktır. Yeşil dönüşüm gibi, dijital dönüşüm gibi enerji verimliği, iklim felaketi, sürdürülebilirlik gibi konularda iş dünyasına referans ve bilgi kaynağı oluşturmaya çalışıyoruz. Ülkenin her yanında üyelerimiz. Yerel ve uluslararası ağlarımızla da bunları güçlendirmeye çalışıyoruz. Güçlü bir hukuk devleti; güçlü demokrasi, toplumlar için adil, müreffeh ve mutlu bir yaşamın temeli. Bu anlamda hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemli olduğunu vurgulamaya devam edeceğiz."

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