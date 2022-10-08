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Uludağ Ekonomi Zirvesi devam ediyor

AA

Uludağ Ekonomi Zirvesi devam ediyor

SAKARYA (AA) - Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Tarımda verimliliği misliyle çarpmamız ve arz dengesini sağlamak için de çok iyi planlama yapmamız gerekiyor." dedi.

P&G'nin ana sponsorluğunda Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Sapanca ilçesindeki otelde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ) kapsamında, Algoritma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgenç moderatörlüğünde "Geleceğe Hazırlık: Yeni Nesil Yatırımlar, Çözümler ve Fırsatlar" oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Ülker, çok kompleks bir yapı olan tarımda akıllı sulama sistemlerine destek verdiklerini, tohum, buğday konularında çalışma yaptıklarını anlattı.

Tedarik zincirinde kırılmalar, tarım konusunda aksaklıklar ve salgın gibi ciddi sorunların bulunduğunu söyleyen Ülker, "Umarım pandemiyi geride bıraktık ancak tedarik zincirindeki iyileşme halihazırda yeterli değil. Üstelik devletlerin rezervi salgın döneminde eridiği için ham madde alanındaki fiyatların uçtuğunu gördük. 2 bin doların üzerine çıktı ama hızlı şekilde aşağıya doğru düştü." diye konuştu.

Dünyanın bileşik kaplar halinde hareket ettiğini ve sınırların da artık tarım alanı için söz konusu olmadığını vurgulayan Ülker, Ukrayna'dan buğdayın çıkmasının ne kadar önemli olduğunun hep beraber görüldüğünü dile getirdi.

Ülker, Türkiye'nin tarımda bazı ürünlerin üreticisi konumunda ihracat gerçekleştirdiğine ancak buna karşı önemli ürünleri de ithal ettiğine değindi.

İnsanoğlunun doğaya verdiği tahribatın düzeltilmeye çalışıldığını anlatan Ülker, alınacak tedbirlerde Türkiye'nin bilimi baz alması ve tarım alanında çok radikal reformalar yapması gerektiğinin altını çizdi.

Ülker, bilim ile tarımın, otomasyon ve sistematiğin birleştirilmesinin önemini işaret ederek gerek hayvan popülasyonunu kontrol etme gerekse de tarımsal girdiyi artırmanın uzun vadeli iş birliğiyle gerçekleşeceğinden bahsetti.

Tarım girdilerindeki maliyetlerin ise mutlaka aşağılara çekilmesi gerekliliğine vurgu yapan Ülker, "Tarımda verimliliği misliyle çarpmamız ve arz dengesini sağlamak için de çok iyi planlama yapmamız gerekiyor. Bizim bir hamle, sıçrama yapmamız lazım çünkü tarımda arzu edilen seviyenin gerisinde kaldık. Bu da bizim gıda sektöründeki rekabetimizi negatif etkileyebilecek unsurlardan biri." diye konuştu.

- "Pandemide gerekenin hepsini yaptık"

TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener ise dünyada 8 ülkede, 15 havalimanı işlettiklerini belirterek faaliyet gösterdikleri diğer alanlardan bahsetti.

Şener, diğer faaliyet alanları sayesinde dünyada 90 havalimanında bulunduklarını, TAV'ın iyi yetişmiş insanlardan kurulu bir ekip olduğunu anlattı.

Salgın döneminde uyguladıkları politikalara değinen Şener şunları kaydetti:

"Havalimanlarında bir sıkıntı var mıydı? Zerre kadar yok. Türk Hava Yolları ya da Pegasus'ta var mıydı? Zerre kadar yok. Biz tam hazırdık. Pandemide biz gerekenin hepsini yaptık. Ama bu havalimanı işletmeciliği ve hava yolculuğunda, Frankfurt'taki sıkıntı bizi de vuruyor. Yabancı Avrupalı hava yolları, hava limanı işletmecileri dediler ki 'Bu pandemi 2027-2028'den önce bitmez. Yolcu geri gelmez, biz ne yapacağız?' Herkesi erken emekli ettiler. Ondan sonra işçileri çıkardılar. Bir döndü geriye yolcu, biz hazırdık ama onlar hazır değildi. Bambaşka bir dünyaya girdik. Bu bambaşka dünyaya çok hızlı adapte olabilmemiz lazım. Dinamik olmamız lazım. TAV olarak tek dikkat ettiğimiz konu bu."

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