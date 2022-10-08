Uludağ Ekonomi Zirvesi devam ediyor

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SAKARYA (AA) - Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, son dönemde dijital dönüşümün rekabet koşullarını değiştirdiğini belirterek, "Teknoloji dünyasında mutlaka rakamlarla özdeşleşen kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koymamız gerekir. Hedeflerle beraber bunu yapmak için uğraşan bütün bir yapıyı da ortaya koymalıyız." dedi.

P&G'nin ana sponsorluğunda Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında, Algoritma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgenç moderatörlüğünde "Geleceğe Hazırlık: Yeni Nesil Yatırımlar, Çözümler ve Fırsatlar" konulu oturum gerçekleştirildi.

Bilecik, burada yaptığı konuşmada, son 2 yılda perakendeden tarıma bütün endüstrilerdeki dijital dönüşümün, teknolojik gelişmelere muazzam derecede katkısı olduğunu söyledi.

Gerek dijital dönüşüm gerek Sanayi 4.0'daki gelişmeler ve bunun akabindeki yol haritalarının bütün rekabet koşullarını ve değer zincirlerini kökten değiştirdiğine işaret eden Bilecik, "İş dünyasının alfabesi tamamıyla rakamlardır. Bütün dünyada online gelirleri toplamı 4,4 trilyon dolar olmuş. Ülkemizde ise aşağı yukarı 30 milyar dolar. Dünyadaki endüstrilerde biz yüzde 1'lik dilimdeyizdir ama teknoloji dünyasında yapmış olduğumuz bütün bu gelişmelere rağmen dünyanın yüzde 1'i bile değiliz. Neredeyse binde 7." diye konuştu.

Bilecik, 2030 ve 2040'ta nasıl hedefleme olması gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulunarak, özellikle yazılım dünyasındaki ekosistemin daha ciddi şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Erol Bilecik, "Teknoloji dünyasında mutlaka rakamlarla özdeşleşen kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koymamız gerekir. Hedeflerle beraber bunu yapmak için uğraşan bütün bir yapıyı da ortaya koymalıyız." ifadesini kullandı.

- "Salgın döneminde 40 yıllık devrimleri gerçekleştirdik"

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Kovid-19 salgını döneminde 40 yıldır hayata geçirilemeyen devrimleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İnternetteki devrimlerini seneye tamamlayacaklarını belirten Boyner, "Çünkü 20 yıldır hiçbir yenilik yapılmadı bu alanda. Yani 25 günde teslim, 2 güne indi, aynı güne indi ancak sistem aynı. Mağazada yaptığımız devrimi seneye internette yapmak için çok ciddi hazırlığımız var." dedi.

Boyner, insanların mağazalarda geçirdiği 17 dakikayı 34'e çıkardıktan sonra bunu sanal ortamda da yapma kararı aldıklarını, 62 dakika ortalamayla hizmet verdikleri teslimatta müşterilere yedek ürün götürme ve alım sonrası ödeme seçeneğini sunduklarını kaydetti.

- "Dünyayla rekabet edebilecek altyapı oluşturmaya çalışıyoruz"

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu da yeni yatırımların tamamını yeni teknolojilerle gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Polyesterin ham maddesi PTA'nın yatırımına bir yıl önce başladıklarını söyleyen Erdemoğlu, "Burada 1,6 milyon ton PTA üreteceğiz. Altyapımızı bitirdikten sonra yaklaşık 13 milyon metrekarelik alana sahip olacağız. Önümüzdeki yıl polyester ve Türkiye'nin ithal ettiği tüm ham maddelerle ilgili yatırım hamlesine başlayacağız." dedi.

Erdemoğlu, yatırımlar gerçekleştiğinde Avrupa dahil bölgenin "en büyük" petro-kimya tesisine sahip olacaklarına dikkati çekerek, "Önümüzdeki yıl işlemler bittiğinde Türkiye'de plastik ve tekstil sektörünün en fazla ithal ettiği polipropilen üretimini yapacağız, akabinde PTA'yı kuracağız. Ham petrolde tamamen temellerimizi sağlama alarak dünyayla rekabet edebilecek altyapı oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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