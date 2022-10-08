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Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde "Perakendede Dönüşümün Geleceği" konuşuldu

AA

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde "Perakendede Dönüşümün Geleceği" konuşuldu

SAKARYA (AA) - Doğanlar Holding AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, "Türkiye çöpünün yüzde 20'sini işliyoruz. Katı atık yönetim sisteminde sıfır atık projeleriyle hem gübre imal ediyoruz hem ayrıştırıp piyasaya satıyoruz. Yani ekonomiye geri kazandırıyoruz." dedi.

P&G'nin ana sponsorluğunda Capital, Ekonomist ve StartUp dergilerince Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otelde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ikinci gününde Estee Lauder Companies Türkiye Genel Müdürü İpek Ersavaş'ın moderatörlüğünde "Perakendede Dönüşümün Geleceği" oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Doğan, enerji sektöründe Türkiye'de çöpten elektrik üreten "en büyük firma" olduklarını söyledi.

Doğan, 16 biyogaz ve 2 biyokütle tesislerinin bulunduğunu aktararak, "Türkiye çöpünün yüzde 20'sini işliyoruz. Katı atık yönetim sisteminde sıfır atık projeleriyle hem gübre imal ediyoruz hem ayrıştırıp piyasaya satıyoruz. Yani ekonomiye geri kazandırıyoruz." şeklinde konuştu

Şirket olarak 600 bayi ve 130 perakende mağazalarının bulunduğunu dile getiren Doğan, KKTC, ABD ve Londra'da şirket açtıklarını kaydetti.

Doğan, yeni nesil mağazacılık alanında Türkiye'de "ilk" kez uygulanan mağaza uygulamasını hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Bu 84 metrekarelik bir mağaza. Geldiğiniz zaman takmış olduğunuz gözlüklerle metaverse uygulamasıyla 10 bin ürünü o küçük mağazada görebiliyorsunuz. Dolayısıyla geleceğin de burada olduğunu düşünüyoruz. Zaten artırılmış gerçeklik dediğimiz telefon ve tablet uygulamasıyla da mobilyalarınızın evinizde nasıl görüneceğini gösteren bir ortam oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Perakendede işler umut verici"

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel de özellikle nisan ayından bu yana perakendede işlerin umut verici olduğunu söyledi.

Öncel, bütün markaların yabancı alışveriş oranının çok üst noktaya çıktığını belirterek, yabancılara yönelik alışveriş turizminin ön plana çıkarılması gerektiğini anlattı.

Ham madde temininin en büyük sorunların başında geldiğine işaret eden Öncel, "Ham maddesiz kalmayalım, fiyatlar hiç umulmadık şekilde artacak diye düşünürken imalatçılar olarak stok yaptık ki fabrikalarımız durmasın. Ondan sonra baktık ki ham madde fiyatlarında gevşemeler meydana geldi. Kazandığımızı düşünürken kaybettiğimizi görmeye başladık ama öte yandan yurt dışı siparişlerimizde inanılmaz artış meydana geldi. Bu defa da kazanan tarafta yer aldık." diye konuştu.

Öncel, enerji fiyatlarında yaşanan artışlarına bağlı olarak tasarruf konusunda üyelerle yaptıkları anket çalışmasında, firmaların bu konuda dikkatli davrandıklarını gördüklerini kaydetti.

Üyelerin, mağazalarda soğutma ve ısıtmada tasarruf yapılmasını olumlu bulduğunu aktaran Öncel, neredeyse kira fiyatlarına yaklaşan elektrik ve enerji maliyetlerinin perakende sektörünün en önemli sorunlarından biri haline geldiğini anlattı.

- "Firma kültürü önemli"

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek ise her şeyde önce firma kültürünün önemli olduğunu, hangi boyutta dijital dönüşüm yapılırsa yapılsın insan sevk ve idaresi olmadan başarı sağlanamayacağını dile getirdi.

Özdilek, kendi bünyelerinde çalışanların kurumdaki ortalamalarının 10 yıl olduğunu aktararak, "Bu da bizim için sevindirici çünkü öğrettiğiniz şeyin sürdürülebilir şekilde devam ettirilebilmesi için kesinlikle bilgi lazım." şeklinde konuştu.

Kurumlarında yaklaşık 8 bin kişiyi istihdam ettiklerini anlatan Özdilek, bunların hepsinin birbiriyle bağlantılı olabilmesi için SAP sisteminin gerekli olduğunu vurguladı.

Atış Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Ahmet Atış, çalışan yaş ortalamalarının 30 olduğunu belirterek, yeni neslin fırsat verildiğinde neler yapabildiklerinin görüldüğünü vurguladı.

Salgın sonrasında kimsenin eski ticari standartları ve düzeni beklememesi gerektiğinin altını çizen Atış, firmalara kendilerini revize edip diri tutması ve her gün değişikliğe ayak uydurması tavsiyesinde bulundu.

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