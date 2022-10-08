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Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi

AA

Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi

SAKARYA (AA) - Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş, "Sadece Türkiye özelinde baktığımız zaman çok yeni bir araştırma diyor ki 2035 yılında Türkiye'de metaverse ekonomisinin yıllık gayri safi yurtiçi hasılaya katkısı yüzde 1,3 ila 2,4 arasında olacak. Yaklaşık 19,9 ila 37,5 milyar dolarlık yıllık ölçeklerden bahsediyoruz." dedi.

P&G'nin ana sponsorluğunda Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın açılış konuşmasıyla başlayan zirvenin ikinci gününde, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç'ın moderatörlüğündeki "Sermaye Piyasasının Geleceği ve Fintech'lerin Rolü" oturumunda Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, Yancep Kurucu Ortağı Ege Ertez, Papara Üst Yöneticisi Emre Kenci ve Yükselen Çelik AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk birer konuşma yaptı.

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Erten moderatörlüğündeki "Global Ekonominin Yeni Bir Sistem ve Gelecek Arayışı" oturumunda da Citibank Gelişmekte Olan Pazarlar Başekonomisti David Lubin, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Günçavdı, Oxford Bankacılık ve Finans Profesörü Prof. Dr. Richard Werner katılımcılara deneyimlerini aktardı.

Zirve kapsamında, ürettikleri projelerle dereceye giren girişimcilere, Stars of Region Ödülleri takdim edildi.

- "10 yıl içinde 1 milyar insanı metaverse ekonomisine katmış olmayı hedefliyoruz"

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca moderatörlüğündeki son oturumunda ise "Dijital Dönüşüm: İş Yaşamı ve Sektörler Nasıl Değişecek?" konusu ele alındı.

Oturumda Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş, metaverseyi, üç boyutlu sanal bir ortam olarak tanımladıklarını aktararak, kendisi sanal, etkisi gerçek bir evrenden bahsettiklerini söyledi.

Dünyada bu konuda birçok araştırma olduğunu ancak Türkiye'de bu sayının az olduğunu belirterek, yapılan iki yeni araştırmadan bahsetti.

Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'nin yer aldığı bir araştırmaya göre, metaversenin etkisinin ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 360 milyar dolar olarak ön görüldüğünü dile getiren Toptaş, "Sadece Türkiye özelinde baktığımız zaman çok yeni bir araştırma diyor ki 2035 yılında Türkiye'de metaverse ekonomisinin yıllık gayri safi yurtiçi hasılaya katkısının yüzde 1,3 ila 2,4 arasında olacak. Yaklaşık 19,9 ila 37,5 milyar dolarlık yıllık ölçeklerden bahsediyoruz. Bunlar gerçekten inanılmaz anlamlı büyüklükler." ifadelerini kullandı.

Toptaş, bunların yanı sıra sosyal etkilerin de devam ettiğine işaret ederek, Türkiye'de her iki kişiden birisinin metaverse kavramını duyduğunu söyledi.

Sosyal medya platformlarında etkileşimlerin süreç içerisinde değiştiğini anlatan Toptaş, "10 yıl içinde 1 milyar insanı metaverse ekonomisine katmış olmak, bizim hedefimiz bu. Bu da milyarlarca dolar ticaret hacmi demek. Milyonlarca yeni içerik üreticisi için yazılımcı için de iş fırsatı demek. Şu an odaklandığımız bu işin ekosistem tarafı." dedi.

Oturumda ayrıca, Z Tractor Kurucusu ve Üst Yöneticisi Bakur Kvezereli, Zip Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Elgin ile Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı tecrübelerini ve hedeflerini aktardı.

İki gün boyunca 13 oturumun gerçekleştiği zirve, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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