Sakarya'daki engelliler "Elimi Tutsan Engelimi Unutsam" projesiyle sosyalleşecek

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da engellilerin daha iyi şartlarda yaşamalarını ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla "Elimi Tutsan Engelimi Unutsam" isimli eTwinning projesi hayata geçirildi.

Serdivan ilçesindeki Mehmet Sadık Eratik Ortaokulunda matematik öğretmeni olarak görev yapan Ayten Kayahan'ın projesiyle her ay kentte engellilere yönelik resim ve el beceri etkinlikleri, geziler, sosyal sorumluluk çalışmaları ve çeşitli aktiviteler düzenlenecek.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneğinin desteğiyle yürütülen proje kapsamında ilk olarak okul öğrencileri ile dernek üyelerinin çocukları bir araya gelerek hep birlikte vakit geçirdi.

Dernek Başkanı Aslı Çam, etkinlikte çocuklara kitap hediye etti.

Projeyle farkındalık oluşturmak ve duyarlılığı artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Çam, "Yapacağımız güzel çalışmalarla engelli bireylerin iyi yaşam koşullarına kavuşmalarına ve sosyal yaşama dahil olmalarına katkı sağlamak istiyoruz. Engellilere yönelik gerçekleştirilecek bütün çalışmalarla onların toplumla iç içe yaşamlarını ve yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacağız. Farklı olan farklılık oluşturur. İşte biz de farkımızı ortaya koymak, bu insanlarımızın farkını fark ettirmek için bu farkındalık projesini hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Çam, proje nedeniyle öğretmen Kayahan'a teşekkür etti.

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