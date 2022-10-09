Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde cip yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde cipte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip, otoyolda henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangında, cip kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.