Sakarya Adliyesinde hükümlülerin yaptığı ürünlerin satıldığı mağaza açıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Adliyesinde hükümlülerin yaptığı ürünlerin satıldığı mağaza hizmete sunuldu.

Hizmet binasındaki açılış törenine katılan Başsavcı Osman Köse, Geyve Açık Cezaevindeki hükümlülerin üretimlerinden bahsetti.

Üretimlerin daha nitelikli hale gelmesi için çalıştıklarını aktaran Köse, "Cezaevlerindeki iş yurtları dediğimiz yerler, hükümlülerin üretim yaptığı, meslek edindiği alanlar. Bugün Türkiye'deki açık cezaevlerinde yaklaşık 190 sektörde üretim yapılıyor. Aklınıza gelebilecek her alanda üretim var." dedi.

Mağazadaki paketli gıdaların haricindeki her şeyin hükümlülerce üretildiğine işaret eden Köse, mağazanın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından Köse, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya ve Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız ile açılış kurdelesini kesti.

Köse ve beraberindekiler, açılış sonrasında mağazada incelemelerde bulundu.

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