Sakarya Voleybol, Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor

SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Voleybol Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Sakarya Voleybol, bu sezon play-off oynayıp Misli.com Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor.

Kentte 3 yıl önce kurulan Sakarya Voleybol, ilk sezon mücadele ettiği Kadınlar 2. Ligi'ni yenilgisiz tamamlayarak bir üst lige çıktı.

Son iki sezon mücadele ettiği Kadınlar 1. Ligi'nde play-off şansını "kıl payı" kaçıran Sakarya Voleybol, yeni sezon hazırlıklarına yaklaşık 2 ay önce başladı.

Çalışmalarını sürdüren Sakarya Voleybol'da hedef, bu sezon play-off'a kalıp Misli.com Sultanlar Ligi'ne çıkmak.





- "Hedefe ulaşmak için bütün gayretimizle seferber durumdayız"





Sakarya Voleybol Kulübü Başkanı Ömer Bektaş, AA muhabirine, son iki sezondur play-off kapısından döndüklerini söyledi.

Yaklaşık 2 ay önce başladıkları sezon hazırlıklarının iyi gittiğini anlatan Bektaş, ligde zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını dile getirdi.

Bektaş, voleybolun milli takım ve Türk kulüplerinin başarısıyla ivme kazandığına, altyapılarına teveccühün arttığına işaret ederek, "İnanıyorum ki milli takıma yeni Eda, Zehra, Hande'ler, Sakarya voleybolunun içerisinden çıkacak. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mücadelemiz, çalışmalarımız tüm yönüyle Sakarya'yı en iyi şekilde temsil etmek için." diye konuştu.

Hedefsiz olmadığını vurgulayan Bektaş, şöyle konuştu:

"2. Lig'den başladık, 'bir yere kadar götürürüz' diye ümit ediyorduk ancak 2 Lig'deki namağlup şampiyonluk, 1. Lig'in havası, kıl payı kaçan play-off serüveni, geçen sene de aynı şekilde devam edince bu sene biraz daha bu işe ağırlık verip hedefimize ulaşmak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Hedefimiz tabii ki Sultanlar Ligi'nde oynamak. Herkesin desteğiyle inşallah istediğimiz hedefe bu sene ulaşmak için bütün gayretimizle seferber durumdayız."





- Başantrenör Demir: "Son maça işi bırakmadan ilk 4'e kalmak istiyoruz"





Başantrenör İdris Demir de geçen sezonlara nazaran daha kapsamlı, mücadele gücü yüksek, topu oyunda tutan, oyun zevki olan bir takım oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

İyi yolda ilerlediklerini, hazırlık maçlarında eksikliklerini gördüklerini, çalışmaların ardından lige hazır şekilde çıkacaklarını umduklarını belirten Demir, "Yıllardır Sakarya'da voleybol adına hizmet veriyoruz. Son dönemde Ömer Başkan ile hareket ederek biraz daha mesafe aldığımızı, daha iyi noktalara geldiğimizi düşünüyorum." dedi.

Demir, ligdeki bütün takımların yatırım yaptığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Biraz kendi bünyemizdeki oyunculara dışarıdan oyuncular monte ederek yapmaya çalışıyoruz. Bunun artılarını ve eksilerini mutlaka görüyoruz. Son iki senedir ligi 5'inci bitirip ilk 4 şansını hep son maç kaybettik. Bu sene yine en azından hedef üzerinde mücadele edip son maça işi bırakmadan ilk 4'e kalmak istiyoruz, umarım başarırız. Önce play-off oynanıyor, oradan yukarıya çıkılıyor. Play-off'a kalmak ilk hedef."





- Takım kaptanı Örencik: "Öncelikle hedefimiz play-off"





Takım kaptanlarından Müge Örencik de yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini kaydetti.

İki sezon play-off kaçırdıklarını, bu yıl kadroya yeni katılanlarla eksikliklerini gidererek çalıştıklarını belirten Örencik, "Sezonda belli olmuyor durumlar. Öncelikle rakiplerimizi maç maç göreceğiz. Onlar da en az bizim kadar çalışıyorlar. Öncelikle hedefimiz play-off. Önce yarı final, sonra final inşallah. Sonrası da iyi geldikçe devamı Sultanlar Ligi olacak. İyi gidiyoruz şu anda. İlk maçımız Göztepe'yle deplasmanda. İlk maçlar ve deplasmanlar her zaman zor olur. Elimizden geleni yaparak ilk galibiyetle güzel maç çıkaracağız." şeklinde konuştu.

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