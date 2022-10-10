Sakarya'da sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasına yansıdı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sahipsiz köpeklerin sokakta yürüyen kız çocuğuna saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Camili Mahallesi'nde sokakta yürüyen kız çocuğu, 3 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekler tarafından kovalanan çocuk, kaçarken yere düştü. Köpeklerin uzaklaşmasıyla yerden kalkan çocuk, yaşadıklarını yoldan geçen minibüstekiler ile bir kişiye anlattı.

Hayvanların saldırı anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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