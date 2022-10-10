Sakarya'da kahvehanede kumar oynayan 14 kişiye para cezası kesildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye 25 bin 466 lira ceza uygulandı.

Hicriye Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetim gerçekleştirildi.



Ekiplerce kumar amaçlı tombala oynadığı belirlenen 14 kişiye 25 bin 466 lira idari ceza verildi.



İşletme sahibi T.Y'ye ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.



Kahvehanenin geçici süreyle kapatılması için idari işlem başlatıldı.

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