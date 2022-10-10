Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin başkanlığında Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda 3,5 yıllık faaliyet raporu açıklandı.

Raporda, kente 149 yeni proje kazandırıldığı, bunların 120'sinin tamamlandığı, 29'unun ise tamamlanma sürecinde olduğu duyuruldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı büyükşehir eserleri arasında Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Sokak Hayvanları Hastanesi, Yanık Fidan Teşhir Merkezi, İl Ormanı Tabiat Parkı düzenlemesi, Yazılım Park Projesi, Çilek Yetiştiriciliği Üretim Merkezi, Nehir Çikolata Üretim Merkezi, Kampüs Öğrenci Lokantası, Yağcıbedir Üretim Atölyeleri, Arıcılık Çiftliği, Yazlık Köprüsü, Hastalıklardan Ari Manda Çiftliği, Yeni Lunapark, Karadeniz'e Pedal Çevirelim, Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) gibi projelerin yer aldığı belirtildi.

Toplantıda konuşan Başkan Yüce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyükşehir Belediyesine ait 725 milyon lira değerindeki 58 projeyi Sakaryalıların hizmetine sunduğunu belirterek, son dönemde halkın geleceği için 149 eser kazandırdıklarını bildirdi.



Sakarya'nın yarınları için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini aktaran Yüce, "Sakarya'ya hizmetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız çalışmaların ve projelerin şehrimiz için verimli, doğaya uygun, halkımızın yararına olmalarına çok dikkat ediyoruz. Sakarya'nın bir dünya şehri olması, her alanda söz sahibi haline gelmesi için çalışacağız. Vatandaşın en kaliteli hizmeti alması için üretmeye, hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gündem maddelerinin karara bağlandığı toplantıda, meclis üyeleri, komisyon başkanları ve ilçe belediye başkanları yer aldı.

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