Sakarya'da belediye tarafından "Kampüs Öğrenci Lokantası" açıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin ucuz ve kaliteli yemek yemesi için hazırladığı Kampüs Öğrenci Lokantası'nı hizmete açtı.

Serdivan ilçesindeki lokantanın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hizmette sınır tanımadıklarını belirtti.

Genel amaçlarının vatandaşların memnuniyetini kazanmak olduğunu ifade eden Yüce, öğrencilere ayrı değer verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için 1 milyon 135 bin lira maliyetli "Kampüs Öğrenci Lokantası" projesini hizmete açtıklarını bildiren Yüce, "Kar payı gözetmeksizin, sadece temel girdi maliyetlerini göz önünde bulunduruyoruz. Diğer esnafın durumunu düşündüğümüz için çok cüzi rakamlarla hizmet vereceğiz." dedi.

Vatandaşların da bu lokantadan yararlanabileceğini dile getiren Yüce, tam teşekküllü lokantada olan her çeşidin burada da olduğunu kaydetti.

Yüce ve protokol üyeleri, İl Müftüsü Hasan Başiş'in duasının ardından açılış kurdelesini kesti.

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