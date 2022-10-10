Sakarya'da traktöre binmeye çalışırken düşen çocuk yaşamını yitirdi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde traktöre binmeye çalışırken düşen 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Çardak Mahallesi yolu üzerindeki bir hayvan besi çiftliğinde yabancı uyruklu S.S, babasının çalıştığı yem karma makinesinin bağlı olduğu traktöre binmeye çalıştı.

Traktörün hareket etmesi sonucu dengesini kaybeden küçük kız çocuğu, traktör ile makinenin arasındaki şaft kısmına düşerek yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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