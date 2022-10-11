Sakaryaspor, teknik direktör İlker Püren ile yollarını ayırdı

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SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'da teknik direktör İlker Püren ile yollar ayrıldı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Sorumlumuz İlker Püren ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Sakaryaspor, Püren ile çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla ligde 9’uncu sırada yer alıyor.

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