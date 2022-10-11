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Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı

AA

Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan 11 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, haklarında hırsızlık, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ruhsatsız silah taşıma gibi suçlardan 8 ay ila 20 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, 11 firari hükümlüyü yakaladı.

Adliyeye sevk edilen firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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