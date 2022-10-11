Taraklı'da öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ortaokul öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Habip Önel, Atatürk Ortaokulu'ndan jandarma araçlarıyla alınan 20 öğrenciyi nizamiye kapısında karşıladı.

Öğlen içtimasıyla başlayan tanıtım programında karakol komutanı astsubay kıdemli üstçavuş Hüseyin Kulis, stantlarda jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve kullandığı ekipmanlarla ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Karakolda, 18 mahallede yürütülen çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirilmesinin ardından öğrencilere çikolata ve jandarma beresi hediye edildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.