Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı gösteren sporcularla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulusal, dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında derece elde eden sporcuları kutlayan Yüce, bisiklet hediye etti.

Yüce, hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirterek, "29 branşta 5 bini aşkın sporcumuz var. Hamdolsun katıldığımız her organizasyondan madalyalarla dönüyoruz. Her birinizi kutluyorum." ifadesini kullandı.

- SAÜ öğretim üyelerine TÜBİTAK'tan proje performans ödülü

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Avcı'nın yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan bilimsel çalışmalar, "Proje Performans Ödülü'ne" layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, araştırmada Prof. Dr. Yusuf Atalay, Prof. Dr. Adil Başoğlu, Doç. Dr. Fatih Sönmez ve Doç. Dr. Ömer Tamer araştırmacı olarak yer aldı.

"Yeni 6-Metilpiridin-2-Karboksilik Asit İçeren Karışık Ligantlı Farklı Metal Komplekslerin Sentezi, Yapılarının Detaylı Analizi ve α-Glukozidaz Enzim İnhibisyonunun in Vitro İncelenmesi" başlıklı proje kapsamındaki çalışmalar, Proje Performans Ödülü'nü kazandı.

Proje kapsamında elde edilen 40 adet kompleks yapı arasından, mangan ve kobalt komplekslerinin doğrusal olmayan optik özellikleri ön plana çıkarken, cıva, bakır ve demir komplekslerinin enzim inhibisyon sonuçları kayda değer bulundu.





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