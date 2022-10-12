Sakarya'da 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 kilogram kubar esrarın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Karanlık Mahallesi'nde R.Ö'ye ait adrese operasyon düzenledi.

Zanlının ev, araç ve eklentilerinde yapılan aramada, 10 kilogram kubar esrar, 1,5 kilogram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 16 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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