Sakarya'da ihracatın lokomotifi yine otomotiv oldu

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, ocak-eylülde dış satışını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,19 artırarak 3 milyar 647 milyon 533 bin dolara çıkardı.



AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye ihracatında yüzde 2,16 payı bulunan Sakarya, otomotiv başta olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ülke ekonomisine katkı sağladı.



Yılın 9 ayında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Manisa'nın ardından 8'inci sırada yer alan Sakarya, geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirdiği 3 milyar 500 milyon 587 bin dolarlık ihracatını bu yıl yatırım ve destekler sayesinde yüzde 4,19 artırdı.

Buna göre, kentten ocak-eylül döneminde 140 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 647 milyon 533 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

- İhracatta otomotiv ilk sırada

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi otomotiv üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında yüzde 85,23'lük payla başı çeken otomotiv sektöründe, 3 milyar 108 milyon 843 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Kentin en fazla dış satım gerçekleştirdiği ikinci sektör ise 95 milyon 372 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörü 63 milyon 553 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 53 milyon 590 bin dolarla çelik, 53 milyon 237 bin dolarla çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, 51 milyon 499 bin dolarla iklimlendirme sanayi izledi.

Sakarya'dan en fazla ihracat, Türkiye'nin en önemli pazarlarından Birleşik Krallık'a yapıldı. Bu ülkeye yılın 9 ayında 429 milyon 925 bin dolar dış satım gerçekleştirildi.

Kentten en fazla ihracat yapılan ikinci ülke ise 419 milyon 241 bin dolarla Polonya oldu. Polonya'ya yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89,7 arttı.

Bu ülkeleri 347 milyon 40 bin dolarla İspanya, 335 milyon 299 bin dolarla Fransa ve 320 milyon 614 bin dolarla Almanya izledi.

Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2021'in 9 aylık dönemine göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2021 (Bin dolar) 2022 (Bin dolar) Değişim Birleşik Krallık 373.051 429.925 15,2 Polonya 220.985 419.241 89,7 İspanya 274.095 347.040 26,6 Fransa 368.426 335.299 -9 Almanya 311.576 320.614 2,9 İtalya 191.742 197.303 2,9 İsrail 180.016 146.070 -18,9 İsveç 140.291 133.310 -5 ABD 243.299 132.094 -45,7 Belçika 92.210 119.093 29,2 Bulgaristan 68.855 89.966 30,7





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