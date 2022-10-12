Sakarya'da telefonla aradıkları yaşlı kadını dolandırmakla suçlanan 3 şüpheli tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da kendilerini polis olarak tanıtarak telefonla aradıkları yaşlı kadını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sapanca ilçesinde ikamet eden 74 yaşındaki kadının, kendilerini polis olarak tanıtarak telefonla arandığı kişilerce 28 bin 500 dolar dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, şüphelilerin İstanbul'da saklandıklarını belirleyerek operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 190 bin avro ele geçirildi.

Sakarya'ya getirilen şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularında, İstanbul'da aynı şekilde 115 bin dolar ve 13 bin avro dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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