Sakarya'da 3. Geyve Ayva Festivali düzenlenecek

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde üçüncüsü düzenlenecek Ayva Festivali 14-16 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin ayva üretiminde önemli paya sahip ilçede yapılacak festivalin ilk gününde, kortej yürüyüşü, fuar açılışı, gençlik merkezi lansmanı, toplu kitap okuma rekor denemesi, ayva hasadı, çocuk şenliği ve Mona Roza şiir akşamı etkinlikleri düzenlenecek.

Festivalin ikinci gününde folklor gösterileri, en güzel ayva yarışması ve halk konserleri, son günde ise çocuk şenliği, konferanslar, ayvalı yemek yarışması ve ödül töreni yapılacak.

- "Türkiye'deki tüm ayva üreticilerine ciddi katkı sağlayacak"

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AA muhabirine, festivalin salgın ve Barış Pınarı Harekatı nedeniyle 3 yıldır yapılamadığını anımsattı.

Belediyeciliğin sadece alt ve üst yapı yatırımlarından ibaret olmadığını aktaran Kaya, ilçedeki tüm esnaf ve çiftçiye katkı sağlamak adına festivali geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Ayvanın coğrafi işaretini ilçeye kazandırdıklarını belirten Kaya, her ne kadar ayva ön plana çıkmış olsa da ilçede birçok meyvenin de ciddi rekoltelerle hasat edildiğini kaydetti.

Festivalin Türkiye'deki tüm ayva üreticilerine ciddi katkı sağlayacağını vurgulayan Kaya, şunları söyledi:

"Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Bu sene bir anlam daha kattık festivale. Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde 'Ülkeye ses millete nefes' kitabını bastırdık. Geyveli Mehmet oğlu Ali'yi anlatıyor bu kitap. Kendisi Balkan ve Çanakkale savaşlarının yanı sıra İstiklal Harbi'ne katılmış bir gazimiz. Ulu Önder Atatürk'le beraber Bandırma Vapuru'nda seyahat eden bir asker aynı zamanda. Onun ruhunu ölümsüzleştirmek için böyle bir kitap bastırdık. Kitabın festivalde tanıtımını yapacağız. Aynı anda 15 bin kişinin katılımıyla kitap okuma rekoru denemesi de yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı festivale davet ediyorum."

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