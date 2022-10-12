Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Spor ve Sanatta Başarı İş Birliği İle Gelecek" projesi hayata geçirilecek.

Erenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede ilk ve ortaokul öğrencilerine kültür, sanat ve spor alanlarında düzenlenecek kursları kapsayan projenin protokolü, Kaymakam Günhan Yazar ve Belediye Başkanı Fevzi Kılıç tarafından imzalandı.

Kaymakam Yazar, öğrencilerin spora, kültüre ve sanata yönelmeleri için güzel projeye imza attıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz hem eğlenecek hem de öğrenecek. Hayırlı olsun inşallah." ifadesini kullandı.

Başkan Kılıç da her yıl spor ve kültür üzerine düzenlenen kurslara bu yıl sanatı da eklediklerini aktararak, "İnşallah bu vesileyle öğrencilerimiz kaliteli zaman geçirmekle beraber yeteneklerini de görebilecek. Kaymakamımıza ve ilgili ilçe müdürlüklerimize projedeki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Öğrenci kardeşlerimiz için hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

- Hendek Belediyesinde memurların sosyal denge tazminatına zam

Hendek Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında yapılan görüşmeler sonucunda memur ve sözleşmeli memurlara yönelik 2022 ve 2023 yılını kapsayan sosyal denge tazminatına yüzde 50 zam yapıldığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, zammın hayırlı olmasını temenni etti.

Çalışanlarla büyük aile olduklarını vurgulayan Babaoğlu, "Çalışanlarımızın refahını artıracak adımları bir bir atıyoruz. Hepimiz aynı taraftayız. Hendek'e hizmet noktasında gayretle çalışan tüm arkadaşlarımızın en iyi şartlara ulaşması adına çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sendikanın Eskişehir, Bilecik ve Sakarya Şube Başkanı Selami Küçükoğlu da Babaoğlu'nun her zaman çalışanının yanında olduğuna işaret ederek, "Öncelikle sadece memurlara sağlanan bu haklar, tüm sözleşmeli memurlarımızı kapsayacak şekilde düzenlendi. Ardından ek protokollerle geçen yıl içinde yüzde 100'ü bulan zam yapıldı. Şimdi de yüzde 50,01 zam uygulandı. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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