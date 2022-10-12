Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Al, gazetecilerle buluştu

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr Hamza Al, gazetecilere projelerini anlatarak ekibini tanıttı.

Rektörlükteki Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Al, 1993 yılından beri SAÜ'de çalıştığını anımsattı.

SAÜ'de rektörlük görevini yürütmenin kendisi için onur verici olduğunu dile getiren Al, "Üniversiteler, kurumsal yapılara sahip. SAÜ de kurumsal yapısı güçlü olan üniversitelerden bir tanesi. Yöneticinin değişmesi çok büyük değişikliklere yol açacak diye düşünmemek lazım. Önemli olan kurumsal yapıdır. Oluşturduğumuz ekiple Sakarya Üniversitesinin hedeflerine varmak istiyoruz." diye konuştu.



Türkiye'de üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) tasnif edildiğini aktaran Al, "İlk 20'ye giren üniversiteler, Türkiye'de araştırma üniversitesi olarak adlandırılıyor ve onların birtakım ayrıcalıkları da var. Biz de ilk 20'ye girme hedefini birinci sıra olarak önemsiyoruz. Göreve geldiğimizden beri ilk hedefimiz o oldu. Atamaları da bu hedef doğrultusunda belirledik. Bu potansiyel var. Şu anda URAP sıralamasında SAÜ 26'ncı sıralarda. Kısa sürede çalışarak hocalarımızı motive ederek, ekibimizle birlikte ilk 20'ye girmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Al, araştırma üniversitesi hedefini gerçekleştirmek için ilk yaptıkları işlerden birinin "Araştırma Dekanlığı" kurmak olduğunu ifade etti.

Eğitim-öğretim konusunda öğrencileri daha yetkin hale getirmeyi hedeflediklerini aktaran Al, "Şu anda SAÜ'nün yüzde 10'u yabancı uyruklu öğrenci. 53 bin civarında öğrencimiz var, yaklaşık 5 bin 300 civarı öğrenci yabancı uyruklu." dedi.

Üniversitede öğrenci ve bina güvenliği konusuna da değinen Al, şunları kaydetti:

"SAÜ kampüsü, dünyanın en güzel kampüslerinden bir tanesi. Bu kampüse Sakaryalıların rahatça girip görmelerini ve gezmelerini istiyoruz. Kapıları biraz esnetelim, insanlar gelsinler. Bunu da yapmak kolay değil ama yapmayı düşünüyoruz. Bunu yaparken birtakım taahhütlerimiz var. Çevreci kampüs anlayışı doğrultusunda kampüsü trafikten arındırmak durumundayız. Bununla ilgili de çalışmalarımız var."

Üniversitenin internet sitesini tanıtan Al, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.



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