Sakarya'da Çınarlı Vagon Kıraathanesi'nde sona gelindi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çınarlı Vagon Kıraathanesi'nin kısa sürede hizmete açılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı ilçesindeki Mithatpaşa Vagon Park'a kullanılmayan bir vagon yerleştirildi.

Park içindeki sosyal alanların tamamı yenilendi. Vagonun yerleştirildiği noktanın zemini modern görünüme uygun olarak inşa edildi. Vagonların içi modern bir restoran ve kıraathaneye dönüştürüldü.

Parkın içinden geçen Çark Deresi ise ahşap gövdeli bir köprüyle bağlandı. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlar, Mithatpaşa Köprüsü'nün altında Vagon Park içinde çay ve kahve sohbetinde buluşacak ve Çark manzarasıyla vakit geçirecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, vagonda ve çevresinde Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ve İl Müftüsü Hasan Başiş ile inceleme yaptı.

Sakaryalıları yakın zamanda Çark manzaralı bir çay sohbetinde bir araya getireceklerini belirten Yüce, "Şehrimizin sembollerini, ruhunu ve tarihini yansıtan sosyal projelerimizle geleceğe iz bırakmak istiyoruz. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Sakarya'mızın doğasını, mekanlarını ve kültürel değerlerini işleyerek sosyal dokuyu ilmek ilmek işliyoruz. Bunlardan biri olan Çınarlı Vagon Kıraathanesi'ni büyük ölçüde tamamladık, yakın zamanda inşallah hizmete açacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.