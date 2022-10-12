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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

AA

Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mithatpaşa Mahallesi Ulu Sokak'ta kız arkadaşıyla aralarında sorun olduğu iddia edilen T.T, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliye "teslim ol" çağrısı yaptı.

Bu sırada etrafa ateş etmeye devam eden zanlı, tüfeği tutukluk yapınca polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan T.T, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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