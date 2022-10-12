Maldivler Cumhuriyeti heyeti SATSO'yu ziyaret etti

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Maldivler Cumhuriyeti yetkilileri arasında iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cem Gün ve Gökhan Tiryaki'nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa, oda meclis üyeleri, Maldivler Cumhuriyeti'nin Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra misafir ülkeden ekonomistler katıldı.

İkili iş birliği görüşmelerinin ele alındığı toplantıda, balıkçılık konusunda çalışmalarla Dünya Bankası tarafından finansman sağlanan proje bazlı faaliyetlere yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Maldivler Cumhuriyeti heyetini Sakarya'da ve SATSO'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Gün, "Maldivler'in özellikle turizm ve balıkçılık alanında önde olduğunu biliyoruz. Oda olarak bizler de hem üyelerimize hem de şehrimize yönelik birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin denize kıyısı olan kuzey bölgesinde balıkçılık yapılıyor. Bu yönde bir iş birliği ve Türk turistlerin Maldivler'e yönelik turizm faaliyetleri konusunda iş birliği yapabiliriz." ifadelerini kullandı.





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