Kaynarca'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobilin takla atması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.



Eski Kaynarca-Karasu yolunda seyreden Neslihan K. idaresindeki 54 VK 926 plakalı otomobil, Dudu Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak takla attı.



Tarlada durabilen aracın sürücüsü yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılan sürücü, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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