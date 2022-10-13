Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Komando Timleri, Değirmendere ile Çaybaşıyeniköy mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 3 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 5 extacy hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ç, R.Ç ve M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.











Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.