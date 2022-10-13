SAÜ'lü yabancı öğrenciler düzenledikleri etkinlikte ülkelerini tanıttı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler, ülkelerini tanıtmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Esentepe Kampüsü'ndeki helikopter pistinde stant açan öğrenciler, yörelerine özgü kıyafetleri ve sembol ürünleri katılımcılara tanıttı.



Standı ziyaret eden SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SAÜ Balkanlar Öğrenci Topluluğu Grubu Başkanı Azra Demiri'den bilgi aldı.

Al, gazetecilere, SAÜ'nün öğrenci dostu bir üniversite olduğunu, burada dünyanın birçok ülkesinden öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Öğrencileri daha nitelikli ve yetkin şekilde yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Al, "Biz onlar için varız, öğrencilerimiz bizim her şeyimiz." dedi.



Demiri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Serdivan Bosna Sancak Eğitim ve Kültür Spor Kulübü Derneği Başkanı Rafet Yatçı da Boşnak öğrencilerin etkinliğine katılarak destek oldu.

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