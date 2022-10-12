Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

​​​​​​​Mithatpaşa Mahallesi Ulu Sokak'ta dün elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş ettiği için polislerce gözaltına alınan şüpheli T.T'nin (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adli makamlarca "silahla kamu görevlisinin görevini yapmasını engelleme" suçundan tutuklandı.

Eski polis olduğu öğrenilen şüphelinin, olay sırasında alkollü olduğu bilgisine ulaşıldı.

Mithatpaşa Mahallesi Ulu Sokak'ta dün kız arkadaşıyla aralarında sorun olduğu iddia edilen T.T, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmiş, tüfeği tutukluk yapınca olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanmıştı.

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