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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakaryaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA

Sakaryaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde yeni teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, daha sonra taktik çalışma yapıldı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda 16 Ekim Pazar günü oynanacak Sakaryaspor-Adanaspor maçı, saat 19.00'da başlayacak.

Sakaryaspor, ligde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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