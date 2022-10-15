Karasu'da traktörün römorkundan düşen genç işçi yaşamını yitirdi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde traktörün römorkundan düşen genç işçi hastanede hayatını kaybetti.

Darıçayırı Mahallesi'ndeki bir işletmede işçi olarak çalışan Saniye Zeyrek (21), hareket halindeki traktörün römorkundan düştü.

Aracın altında kalarak ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Sakarya'daki özel hastaneye sevk edilen yaralı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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