Sakarya'da istiridye mantarı üretim tesisinde çalışmalar sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinin istiridye mantarı üreteceği tesiste inşa çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temel serimi yapılan proje bittiğinde büyükşehirin mantar üretim kapasitesi yıllık 50 tona çıkacak.

Sakarya Nehri kenarında 2 bin 200 metrekareye inşa edilen, idare ofisi, malzeme-paketleme odaları ve soğuk hava deposunun yer alacağı tesiste üretilen mantarlar, market, satış noktaları ve esnaf aracılığıyla vatandaşlarla buluşturulacak.

Temel seriminin tamamlandığı 112 metrekarelik 5 tam otomasyonlu üretim odasının yer alacağı tesiste, toplamda 560 metrekarelik kapalı üretim alanı oluşturulacak.

Uzaktan kontrollü otomasyonlara bağlı hassas sensörlerle çalışacak odalarda yılda 4'er sefer yapılacak üretimlerde, toplam 200 ton kompost üzerinden yaklaşık 40 ton istiridye mantarı üretilmesi hedefleniyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.