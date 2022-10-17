SAÜ'de Uluslararası Gençlik Araştırmaları Sempozyumu başladı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve Katar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Gençlik Araştırmaları Sempozyumu başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, temel hedeflerinin uluslararası üniversite haline gelmek olduğunu belirtti.

Yurt dışından daha fazla öğrencinin üniversiteye gelip eğitim görmelerini istediğini belirten Al, "SAÜ, doğayla iç içe çok güzel kampüse sahip. Uluslararasılaşma adına çalışmalarımız var. Öğrencilerimizin daha fazla dışarıda okumasını istiyoruz. Başka öğrencilerin daha fazla üniversitemize gelip okumasını istiyoruz. Uluslararasılaşmayı akademisyenlerimizle de desteklemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

SAÜ öğrencilerinin yüzde 10'unun yabancı uyruklu olduğunu aktaran Al, Katar Üniversitesi ile iş birliklerini artırmayı ve birlikte hareket etmek istediklerini kaydetti.

Al, üniversitenin yabancı öğrenci sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu vesileyle Katar gibi kardeş ülkelerimizin üniversitelerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Umarım üniversitemize daha fazla Katar'dan öğrenci ve öğretim üyeleri gelip misafirlerimiz olur; bizim öğrenci ve hocalarımız da oralara giderler. Bu nedenle bu anlamlı toplantıları düzenlemek bizi heyecanlandırıyor." açıklamasında bulundu.

Açılış programına, İlahiyat Fakültesi Dekanı Ahmet Bostancı, Katar Üniversitesi Şeria ve İslam Araştırmaları Fakültesi Dekanı Dr. İbrahim Al-Ensari, Gençlik Araştırmaları Merkezi Müdürü Abdullah İnce, İl Müftüsü Hasan Başiş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumda, genç nüfusun demografik seyri, sosyal değişimi, psikolojik ihtiyaç ve beklentileri gibi konular, ilgili bilim dallarında disiplinler ve disiplinler arası yaklaşımlar vasıtasıyla ele alınacak.



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