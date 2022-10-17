Meslekte 30 yılını dolduran din görevlilerine teşekkür belgesi verildi

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SAKARYA (AA) - Kaynarca İlçe Müftülüğü, meslekte 30 yılını dolduran din görevlilerine teşekkür belgesi takdim etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen programa, Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli, Belediye Başkanı Murat Kefli, İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek ve din görevlileri katıldı.

Programda, emekli personele ve meslekte 30 yılı dolduran görevlilere teşekkür belgesi verildi.

Kaymakam Karatekeli ise Belediye Başkanı Kefli'ye kurumlara verdiği destekten ötürü plaket takdim etti.



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