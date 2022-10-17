Kaynarca'da kanserden ölen belediye meclis üyesi toprağa verildi

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SAKARYA (AA) - Kanser nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti'li Kaynarca Belediyesi Meclis Üyesi Hatice Mermer Türkkıyısı, son yolculuğuna uğurlandı.

Beş yıldır kanser tedavisi gören eski AK Parti Kaynarca Kadın Kolları Başkanı Türkkıyısı'nın cenazesi, Ziamet Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi.



Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti. Türkkıyısı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, aile ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.



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