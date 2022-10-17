Sakarya'dan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi engelsiz hobi atölyelerinde yeni dönem başladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, 16 branşta eğitim gören kursiyerlerin hem eğlendiği hem de yeni şeyler öğrenmenin heyecanını yaşadığı belirtildi.

Engelli bireylerin sosyal çalışmalara katılmaları ve yeteneklerini keşfetmeleri için gerçekleştirilen atölyelerin ilgiyle takip edildiği aktarılan açıklamada, "Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz marifetiyle, engelli dostlarımız için farkındalık çalışmaları yürütüyor, hobi atölyelerimizi hizmetlerine sunuyor, hayata uyum sağlama konusunda kendilerine destek oluyoruz." denildi.

- SASKİ su kaynaklarına yenilerini eklemeye devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kentin su geleceğini garanti altına almayı sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, bugüne kadar 45 litre/saniye kapasiteli içilebilir su kaynağının kente kazandırıldığı vurgulanarak, 18 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasitedeki suların analizlerinin uzman kişilerce ileri teknoloji cihazlarla yapıldığı aktarıldı.

Kocaali'nin yüksek kesimlerinde devam eden çalışmalarda sondajdan çıkan suyun bölge halkının hizmetine sunulacağı bildirilen açıklamada, "Geyve'de 5, Kocaali'de 4 ve Sapanca'da 1 mahallede biten sondaj çalışmalarının yanı sıra 2022 yılının sonuna kadar Ferizli, Hendek, Karasu, Karapürçek ve Kaynarca ilçelerinde 15 içme suyu kuyusunda çalışmaların tamamlanması hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

- SGB Başkanı Çetin, tecrübelerini üniversite öğrencileriyle paylaştı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi, öğrencilerle bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımı kapsamında gazetecilik mesleğinin duayenlerini derslerinde ağırlamaya başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin ilk dersini, yerel gazete ve televizyonların yanı sıra ulusal basında görev yapmış gazetecilerden Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin verdi.

Öğretim Görevlisi Gürkan Kılıç'ın "Yerel Gazetecilik" dersine katılan Çetin, bilgi, birikim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Kentteki yerel gazete, radyo, televizyon ve internet medyasına yönelik bilgiler veren Çetin, yerel gazetecilerin şehirlerinin her yönüyle gelişmesine katkı sağlayarak çok önemli görev üstlendiğini ifade etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.