"Sanaldan Gerçekliğe Eğitim Kampüsü" projesiyle Türkiye birincisi oldular

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SAKARYA (AA) - Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'nde "Sanaldan Gerçekliğe Eğitim Kampüsü" projesiyle Türkiye birincisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan sergide dereceye giren projeler, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla MEB Şura Salonu'nda düzenlenen törende ödüllendirildi.

Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi, sergide "Sanaldan Gerçekliğe Eğitim Kampüsü" projesiyle Türkiye birincisi oldu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

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