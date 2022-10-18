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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adapazarı Belediyesi araç filosuna 18 kamyon dahil edildi

AA

Adapazarı Belediyesi araç filosuna 18 kamyon dahil edildi

SAKARYA (AA) - Adapazarı Belediyesi araç filosuna eklenen 18 yeni kamyon hizmete başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Temizlik İşleri Müdürlüğüne 16, Fen İşleri Müdürlüğüne 2 olmak üzere 18 kamyonu belediye olarak satın aldıklarını belirterek, "Hayırlı olsun. En güzeli için çalışıyor ve şehrin kalbi Adapazarı'mızı hep birlikte daha da güzelleştirmek için gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Işıksu, 84 mahallenin tamamında ihtiyaçları tespit edip, ellerinden gelenin en güzelini yapmak için yoğun gayretle çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Adapazarı'na vaat ettikleri projeleri birer birer hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Işıksu, "Mahallelerimizin tümünde sahadayız. Rutin belediyecilik hizmetleri olarak nitelendirilen çalışmalarda da çok yüksek hassasiyetimiz var. Bu hassasiyetimiz hemşehrilerimizin teveccühü olarak bizlere dönüyor, hamdolsun. En güzeli için çalışıyor ve şehrin kalbi Adapazarı'mızı hep birlikte daha da güzelleştirmek için gayret ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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