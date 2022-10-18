Sakarya Büyükşehirli sporcular, Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 7 madalya kazandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 7 madalya kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Kula ilçesindeki güreşlere katılan pehlivanlar, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde ederek başarı elde etti.

"Baş boyunda" Rıdvan Kaya birinci, Serdar Yıldırım ise üçüncü oldu. "Deste büyük boyda" Seyit Sert birincilik, Abdurrahim Mutlu da ikincilik kazandı.

"Deste küçük boyda" Emirhan Yücel birinci olurken, "ayak boyunda" Bilal Bakkal ikinci, "teşvik boyunda" ise Fahrettin Adil Çelik birinci oldu.



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