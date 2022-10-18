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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin en hassas burunlu arama kurtarma köpekleri Sakarya'da belirleniyor

AA

Türkiye'nin en hassas burunlu arama kurtarma köpekleri Sakarya'da belirleniyor

SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Türkiye'de olası afetlerde arama kurtarma çalışmalarına katılabilecek hassas burunlu K9 köpekleri, Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde yapılan sınavla belirleniyor.

Arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen köpek ve eğiticileri, Sapanca ilçesindeki İl Afet ve Koordinasyon Merkezinde komisyonların gözetiminde sınava tabi tutuluyor.

Zorlu sınavda eğitmeninin direktifleri doğrultusunda hareket eden köpekler, enkaza saklanan canlı hedefleri hassas burunlarıyla en az hatayla bulmaya çalışıyor.

Sınavda başarılı olan hassas burunlar, verilen sertifika sayesinde arama kurtarma çalışmalarına katılabiliyor.

- "Bu sınavı alamayan köpeğimiz de bir afette arama yapamayacak"

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüseyin Kaşkaş, AA muhabirine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) bu yıl da arama köpeklerinin sınav ve tüm çalışma esaslarıyla ilgili görevi Sakarya Valiliğine verdiğini söyledi.

Vali Çetin Okay Kaldırım'ın talimatıyla uzman kişilerden bir komisyon oluşturulduğunu anlatan Kaşkaş, "Köpeklerin eğitim sınavını geçmeleri gerekiyor. Geçen yıl da böyle bir eğitim sınavı yapıldı. Bu eğitim sınavına 80 arama köpeği girdi ve 41'i yeterlilik sınavına girmeye hak kazandı. Bunların sadece 11'i yeterlilik sınavını geçti. Bu yıl da 25 Mayıs-6 Haziran'da yine bir yeterlilik eğitim sınavı yapıldı ve bu sınavı geçen 69 arama köpeğimiz yeterlilik sınavına giriyor." dedi.

Eğitime AFAD, jandarma, polis, Balıkesir, Ankara, İstanbul, İzmir, Aydın gibi farklı illerdeki itfaiyelerden arama köpeklerinin geldiğini aktaran Kaşkaş, ayrıca sivil toplum kuruluşlarından da katılım olduğunu kaydetti.

Kaşkaş, afet anında nelerle karşılaşılıyorsa sınav için öyle bir ortam oluşturulduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Sertifika sahibi olmayanlar arama yapamayacak. Nasıl arama kurtarmada bir personelimiz uzman değilse, yeterli değilse, bunu yapamıyorsa, bu sınavı alamayan köpeğimiz de bir afette arama yapamayacak. Arama kurtarmada en büyük yardımcılarımız köpeklerdir. Aramayı onlar, çıkarmayı da ekiplerimiz yapıyor. Bütün afetlerde mutlaka bunlardan istifade ediyoruz."

- "Bir hayata, bir ele uzanabilirsek ne mutlu"

"Reina" isimli köpeğiyle sınava gelen Düzce Kurtarma Ekibi'nde görevli Düzce AFAD gönüllüsü Meyli Karagülle de 12 yıldır arama kurtarma faaliyetlerinde çalıştığını belirterek, "Allah afet göstermesin ama öyle bir durumda tabii ki köpeğimizle destek olmaya çalışacağız. Bir hayata, bir ele uzanabilirsek ne mutlu." dedi.

İzmir İtfaiyesinde görevli İbrahim Yılmaz ise arama kurtarma köpeklerine eğitmenlik yaptığını söyledi.

Sakarya'daki sınava 3 köpekle katıldıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Arama kurtarma faaliyeti tek başına yapamayacağım bir iştir. Belki 15-20 kişinin yapabileceği işi, köpek daha kısa sürede tek başına yapabiliyor. Ama bunun öncesinde bir background eğitimi olması icap ediyor. Bulma odaklı çalışan bir köpek. Fıtrat olarak zaten burnu çok üstün, onun burnundan yararlanıyoruz ama yalnızca köpeğin, insanın yaptığı bir iş değil, ekip çalışması."


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