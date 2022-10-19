Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının (SATSO) yeni yönetimi, ilk ziyaretini Vali Çetin Oktay Kaldırım'a gerçekleştirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Vali Kaldırım, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Erdem Ercan ve heyetini kabul etti.

Vali Kaldırım, yeni yönetime görevlerinde başarılar dileyerek, tarım, turizm, sanayi, ticaret ve diğer alanlarda şehrin geleceğine katkı verecek projelerde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı temenni etti.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ da kentin tüm erkleriyle iş birliği ve ortak akıl çerçevesinde çalışmanın, iletişimi sürekli ve güçlü kılarak ilerlemenin her zaman öncelikleri olduğunu ve böyle devam edeceğini ifade etti.

- Mollaköy Köprüsü'nde yenileme çalışmaları başladı

Hasar tespit çalışmaları yapılan Sakarya Nehri'nin aktığı Mollaköy Köprüsü'nde yenileme çalışmaları başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, trafiğe kapalı olduğu için bölgeye ulaşım açısından büyük sorun oluşturan köprüye taş dolgu taşınmaya başladı.

Çalışma kapsamında altı önce taşlarla doldurulacak köprünün hasar gören iki tabliyesi ile bir ayağı yıkılacak. Daha sonra dere yatağında oluşturulacak platformlar üzerinde "fore kazık" sistemi kurulacak. Bu işlemle alanda güçlendirilmiş temel imalatı oluşturulacak.

- SAMEK kurslarında yeni dönem başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) yeni dönem başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgın dolayısıyla verilen aranın ardından ilçelerde 8 ana branşta başlayan eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

SAMEK'te uzman eğitmenler eşliğinde el sanatlarından geleneksel sanatlara, mutfak eğitimlerinden dil kurslarına, kişisel gelişimden bilgisayar eğitimlerine çeşitli başlıklarda eğitimler veriliyor.



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