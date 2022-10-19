Kaynarca'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaynarca Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Şafak Altıntaş ve muhtarlar, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Altıntaş, daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi.



Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli, Belediye Başkan Vekili Mustafa Özer, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar da törende yer aldı.

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