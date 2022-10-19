STB Başkanı Sarı, kurumun 4 yılık faaliyetlerini anlattı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı, kurumun kentte yaptığı çalışmaları anlattı.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarı, geride bıraktıkları 4 yılda kentin kazanımı için çalıştıklarını belirtti.

Lisanslı depoculukla kente değer kattıklarını ifade eden Sarı, Alancuma Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan Tarım Okulunda, düşünen, sorgulayan, eleştiren bu alanda yetenekli dünya insanları yetiştirmeyi istediklerini dile getirdi.

Sarı, sektördeki işletmelerin büyüme anlamında önemli seviyelere geldiklerinde bölünmelerin başladığına dikkati çekerek, bu sorunların aşılması adına özellikle Afrika kıtasında ihracat pazarı arayışı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Üniversite iş birliğinde kentin ekolojisine uygun fındık fidesi yetiştirme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Sarı, başarılı olunduğu takdirde dönüm başına Türkiye ortalamasının çok üzerinde ürün alınabileceğini söyledi.

Sarı, salgın sürecinde çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştirdiklerine da değinerek, üniversite iş birliğinde tarım teknokent kurulması için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.



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